В Екатеринбурге пропал 67-летний пенсионер

Фото: поисковый отряд "ЛизаАлерт"

В Екатеринбурге волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт» разыскивают пропавшего 67-летнего Рафаэль Миннихаковича Тукмачева. Пенсионер перестал выходить на связь с 20 января, с тех пор нет никакой информации об его местонахождении.

- Приметы пропавшего: рост 160 сантиметров, нормальное телосложение, волосы седые, глаза голубые, - сообщают добровольцы.

На момент исчезновения он был одет в темно-синюю куртку с отражающими элементами, черные болоньевые штаны, темно-коричневые ботинки и черную шапку-ушанку.

Если вам известно, где может находиться Рафаэль Тукмачев, сообщите любую информацию по номеру горячей линии «ЛизаАлерт» 88007005452 или позвоните по единому телефону вызова экстренных служб «112».

Ранее в Екатеринбурге завершились поиски восьмилетнего мальчика. По информации волонтеров, Руслан не вернулся домой со школы. Его поисками занимались сотрудники полиции.