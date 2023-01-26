Спортивная школа в Нижнем Тагиле выплатила больше 50 тысяч ущерба за складирование покрышек

Покрышки складировались на территории спортивной школы Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спортивная школа в Нижнем Тагиле заплатила ущерб за складирование покрышек. Площадь захламленного участка составила всего 15 квадратных метров. Однако мусор представляет большую опасность для природы. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.

- В ходе надзорных мероприятий на участке, находящемся в пользовании спортивной школы, выявлены места несанкционированного складирования автомобильных шин (отходы 4 класса опасности) на асфальтированном покрытии вне помещения и крытой площадки, без укрытия влагостойкими материалами, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Такие действия привели к причинению вреда. Ущерб суд оценили в 54 тысячи рублей. Именно такую сумму должны оплатить представители спортивной школы за несанкционированную свалку. Также школу обязали вывезти весь мусор с захламленной территории.

На данный момент СШОР еще не возместила администрации ущерб. Природоохранная прокуратура контролирует ход дела.

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