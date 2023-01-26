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НовостиОбщество26 января 2023 16:20

Спортивная школа в Нижнем Тагиле выплатила больше 50 тысяч ущерба за складирование покрышек

Площадь захламленного участка составила всего 15 «квадратов»
Дарья ЧИПУРИНА
Покрышки складировались на территории спортивной школы

Покрышки складировались на территории спортивной школы

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Спортивная школа в Нижнем Тагиле заплатила ущерб за складирование покрышек. Площадь захламленного участка составила всего 15 квадратных метров. Однако мусор представляет большую опасность для природы. Об этом сообщили в прокуратуре Свердловской области.

- В ходе надзорных мероприятий на участке, находящемся в пользовании спортивной школы, выявлены места несанкционированного складирования автомобильных шин (отходы 4 класса опасности) на асфальтированном покрытии вне помещения и крытой площадки, без укрытия влагостойкими материалами, - рассказали в пресс-службе ведомства.

Такие действия привели к причинению вреда. Ущерб суд оценили в 54 тысячи рублей. Именно такую сумму должны оплатить представители спортивной школы за несанкционированную свалку. Также школу обязали вывезти весь мусор с захламленной территории.

На данный момент СШОР еще не возместила администрации ущерб. Природоохранная прокуратура контролирует ход дела.

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