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НовостиПроисшествия26 января 2023 15:50

На железнодорожном вокзале Екатеринбурга мужчина напал на транспортного полицейского

Известно, что злоумышленник в момент происшествия был пьян
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Нападавшего скрутили другие сотрудники полиции

Нападавшего скрутили другие сотрудники полиции

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге на 43-летнего жителя Омска возбудили уголовное дело за нападение на полицейского на железнодорожном вокзале. Инцидент произошел 26 декабря прошлого года в пригородном зале. Известно, что злоумышленник в момент происшествия был пьян.

- Осознавая, что перед ним находится представитель власти – сотрудник транспортной полиции, он отказался выполнять его законные требования и применил в отношении его насилие не опасное для жизни и здоровья, - уточнили в центральном следственном управлении на транспорте.

Нападавшего скрутили другие сотрудники полиции. Было возбуждено уголовное дело по статье «Применение насилия в отношении представителя власти». Ведется следствие, проводится сбор доказательной базы, решается вопрос об избрании подозреваемому меры пресечения.