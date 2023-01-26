В Екатеринбурге полицейские устроили облаву на мигрантов

Полицейские работают в Железнодорожном районе. Фото: ГУ МВД по Свердловской области

В Екатеринбурге полицейские массово проверяют мигрантов-нелегалов. Облаву устроили в Железнодорожном районе.

На данный момент на месте работают сотрудники ГУ МВД по Свердловской области и УМВД по Екатеринбургу. В районе города силовики проверяют документы приезжих граждан и выявляют нарушения миграции.

У мигрантов проверяют документы. Фото: ГУ МВД по Свердловской области

- В рейде принимают участие представители различных полицейских подразделений ГУ МВД по Свердловской области и города Екатеринбурга, а также ППСП, ОВМ, ГИБДД, участковые уполномоченные. Силовую поддержку осуществляют бойцы отряда «Гром», - рассказали в полиции Екатеринбурга.

Об итогах рейда в полиции пока не сообщают. Информация об этом появится позже.

Подобные облавы уже проходили в Екатеринбурге в августе 2022 года. Рейд также проходил в Железнодорожном районе и еще в Чкаловском. Тогда полицейским удалось проверить почти 200 мигрантов. 17 из них находились в стране нелегально.

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