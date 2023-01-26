В екатеринбургских школах переименовали младшие классы

Первые классы теперь называются инициалами великих педагогов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В двух екатеринбургских школах переименовали младшие классы. Теперь они названы не простыми буквами, а в честь великих педагогов. Такие изменения коснулись первых классов школы № 1 и 30. Нововведения прошли из-за Года педагога и наставника.

- Как объяснил директор школы № 30 Евгений Сергунин, новые наименования классов должны помочь ребятам приобщиться к деятельности педагогов, понять их миссию и проникнуться уважением к фигуре учителя, - рассказали в администрации города.

В школе №1 переименовали девять классов, а в 30 всего четыре. Название включает в себя инициалы людей, внесших значимый вклад в развитие российской педагогики. Например, теперь существует «1ЛН», что обозначает имя и отчество Льва Николаевича Модзалевского.

Директор школы №1 Алексей Махновецкий рассказал, что такие названия классов выбраны неслучайно. Наработки и методики преподавателей используются и по сей день в стенах многих школ. Такие изменения помогут детям ориентироваться на профессионалов.

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