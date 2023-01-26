В Екатеринбурге слесарь вынес из магазина две бутылки виски и сбежал

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража» Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 47-летний слесарь вынес из продуктового магазина две бутылки виски и нарвался на статью. Все произошло еще в октябре прошлого года, тогда мужчина зашел в торговый павильон, забрал с прилавка алкоголь и сбежал. Ущерб от его действий составил 2.5 тысячи рублей.

- В результате удалось изобличить искомого беглеца и задержать. Мужчина оказался ранее судимым за кражу местным жителем, работающим в одной из управляющих компаний города. Он дал признательные показания, - уточнили в пресс-службе УМВД России по Екатеринбургу.

В полиции возбудили уголовное дело по статье «Кража». Санкция данной части статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. Ему избрана мера пресечения в виде обязательства о явке.