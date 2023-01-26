В Екатеринбурге в СИЗО мужчине пытались передать наркотики в банке с джемом

В банке было обнаружено и изъято вещество с горьким запахом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Екатеринбурге в следственный изолятор мужчине пытались передать наркотики в посылке с джемом. Запрещенные вещества были обнаружены 25 января во время реализации оперативной информации.

- В банке было обнаружено и изъято вещество с горьким запахом, предположительно являющееся наркотическим. Передача предназначалась мужчине, которого обвиняют по статье «Вымогательство, совершенное с применением насилия», - уточнили в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

Ранее стало известно, что в верхотурской исправительной колонии № 53 осужденному в посылке с продуктами отправили наркотики. Сотрудники получили оперативную информацию и решили осмотреть пакет с черносливом, который должен был дойти до одного из заключенных.

- В пакете обнаружен и изъят один полимерный сверток с предположительно наркотическим веществом темно-коричневого цвета - предположительно гашиш, - рассказали в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

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