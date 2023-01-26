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НовостиОбщество26 января 2023 13:54

Глава армянской общины Екатеринбурга обжаловал свой арест на пять суток

Ранее его обвинили в незаконном проведении публичного мероприятия
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
После рассмотрения жалобы стороны защиты Свердловский областной суд снизил срок ареста до суток

После рассмотрения жалобы стороны защиты Свердловский областной суд снизил срок ареста до суток

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава армянской общины Екатеринбурга Масис Назарян обжаловал свой административный арест на пяток суток из-за организации несанкционированного митинга. Решение было принято в Ленинском районном суде 25 января.

- На пять суток задержан глава армянской общины города за то, что армяне в дворе армянской Церкви Екатеринбурга обратились к мировому сообществу с призывом спасти Арцах [прим.ред: армянское название Нагорного Карабаха], - написал ранее бывший депутат парламента Армении Арман Абовян в своем Telegram-канале.

После рассмотрения жалобы стороны защиты Свердловский областной суд снизил срок ареста до суток.

- Проверив материалы дела, заслушав мнения сторон, суд снизил срок административного ареста. Таким образом, сегодня в 19.50 он будет освобожден из спецучреждения, - отметили в ведомстве.