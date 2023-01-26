Глава армянской общины Екатеринбурга обжаловал свой арест на пять суток

После рассмотрения жалобы стороны защиты Свердловский областной суд снизил срок ареста до суток Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава армянской общины Екатеринбурга Масис Назарян обжаловал свой административный арест на пяток суток из-за организации несанкционированного митинга. Решение было принято в Ленинском районном суде 25 января.

- На пять суток задержан глава армянской общины города за то, что армяне в дворе армянской Церкви Екатеринбурга обратились к мировому сообществу с призывом спасти Арцах [прим.ред: армянское название Нагорного Карабаха], - написал ранее бывший депутат парламента Армении Арман Абовян в своем Telegram-канале.

После рассмотрения жалобы стороны защиты Свердловский областной суд снизил срок ареста до суток.

- Проверив материалы дела, заслушав мнения сторон, суд снизил срок административного ареста. Таким образом, сегодня в 19.50 он будет освобожден из спецучреждения, - отметили в ведомстве.