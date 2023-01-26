В Екатеринбурге патрульные задержали мужчину, перевозившего партию наркотиков

Как оказалось, 31-летний житель уральской столицы уже был судим за хранение наркотиков Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге патрульные задержали местного жителя, который перевозил партию наркотиков. Полицейские находились на дежурстве на улице Громова, когда заметили подозрительного прохожего. При виде сотрудников он сбросил на землю полимерный сверток.

- Согласно проведенному исследованию было установлено, что изъятое вещество является синтетическим наркотиком - производным уксусной кислоты весом 5,02 грамма, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

Задержанного доставили в дежурную часть для установления личности, как оказалось, 31-летний житель уральской столицы уже был судим за хранение наркотиков.

- Как пояснил подозреваемый, он приобрел "синтетику" для личного употребления без цели сбыта. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение наркотических средств». Мужчине грозит от 3 до 10 лет лишения свободы, - добавили в полиции.