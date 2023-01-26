В Екатеринбурге утвердили даты проведения фестиваля «Атмофест»

Екатеринбуржцы смогут посетить «Атмофест» до 20 августа Фото: Алексей БУЛАТОВ

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов утвердил даты проведения фестиваля «Атмофест», который пройдет уже в пятый раз. Согласно постановлению, монтаж площадки начнется 24 июля, а уже 12 августа его откроют для гостей.

- Екатеринбуржцы смогут посетить «Атмофест» до 20 августа. Демонтаж декораций займет почти две недели и закончится к 1 сентября 2023 года, - уточнили в пресс-службе мэрии Екатеринбурга.

Организаторы рассказывают, что сады уже по традиции разместятся на площади 1905 года и будут посвящены трехсотлетию уральской столицы.

- Тема фестиваля звучит как «Связь времен»: произведения ландшафтного искусства будут символизировать этапы становления Екатеринбурга – от металлургического прошлого до технически развитого будущего, - добавили в администрации.