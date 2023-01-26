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НовостиОбщество26 января 2023 12:41

Уральские автоинспекторы предотвратили пожар в жилом доме

Полицейские дежурили в селе Байкалово, когда заметили возгорание в частном секторе
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Фото: УГИБДД по Свердловской области

Фото: УГИБДД по Свердловской области

Уральские автоинспекторы предотвратили пожар в жилом доме. Старший лейтенант Павел Намятов и лейтенант Николай Хрушков дежурили в селе Байкалово, когда заметили возгорание в частном секторе на улице Производственной.

- Полицейские немедленно отправились к месту происшествия. Во дворе частного дома горела баня, установленная неподалеку от жилого дома. Еще на подъезде инспекторы передали информацию в дежурную часть территориального ОВД и вызвали пожарных, - рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

После этого инспекторы бросились будить жильцов, вскоре к ним вышел хозяин, который сразу разбудил своих супругу, сына с его женой. Полицейские помогли им эвакуироваться и забрать из дома ценные вещи.

- Слаженными действиями сотрудников ОВД и спасателей удалось уберечь имущество сельчан, которые сердечно поблагодарили сотрудников, первых заметивших огонь, - добавили в Госавтоинспекции.