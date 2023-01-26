В карьерах ЕВРАЗ КГОК вышли на линию два новых локомотива

Тяговый агрегат в карьере ЕВРАЗ КГОК. Фото: пресс-служба ЕВРАЗ

Техника задействована в транспортировке руды с Собственно-Качканарского месторождения, Главного, Северного и Западного карьеров на дробильный комплекс комбината.

Локомотивы НП-1 сконструированы при участии специалистов ЕВРАЗ КГОК и хорошо зарекомендовали себя при работе в глубоких карьерах с непростым рельефом. Техника оснащена четырьмя системами торможения, что повышает безопасность управления. Токоприемники расположены на крыше кабины, что обеспечивает машинисту полный обзор. Длина локомотива – 65 метров, вес – 360 тонн. Мощность одного тягового агрегата позволяет перевозить 2 тыс. тонн. Комфорт работников на протяжении рабочей смены обеспечивают системы кондиционирования и терморегуляции, поддерживающие оптимальную температуру в кабине.

«Приобретение новых тяговых агрегатов дает возможность эффективнее выполнять производственные задачи железнодорожникам комбината и значительно улучшает условия труда локомотивных бригад, - отметил Вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов. - Помимо локомотивов мы обновили парк самосвалов, грейдеров, погрузчиков, бульдозеров».

Сегодня на ЕВРАЗ КГОК эксплуатируется 27 локомотивов НП-1. Производительность каждого локомотивосостава – электровоза и 11 думпкаров – порядка 8 тыс. тонн горной массы в сутки.