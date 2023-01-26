В Талице мужчину осудили за кражу телевизора и компьютерного монитора

Ущерб от действий злоумышленника превысил 25 тысяч рублей Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Талице 28-летний местный житель обокрал железнодорожное предприятие и вынес оттуда телевизор и монитор. Ущерб от действий злоумышленника превысил 25 тысяч рублей. Вскоре он был задержан транспортными полицейскими.

- Установлено, что злоумышленник ранее являлся работником железнодорожного предприятия и имел доступ в служебные помещения. Так, он проник на территорию, загрузил похищенное в свой автомобиль и уехал, - уточнили в транспортной полиции по УрФО.

Всю технику мужчина держал в подвале дома. Было возбуждено уголовное дело по статье «Кража, совершенная с незаконным проникновением в помещение либо иное хранилище». По решению суда его признали виновным и назначили наказание в виде обязательных работ на срок 420 часов.