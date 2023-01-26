Все желающие смогут сфотографироваться на фоне трофея Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловскую область привезут главный трофей КХЛ - Кубок Гагарина. На него можно будет посмотреть в Екатеринбурге, Нижнем Тагиле, Каменске-Уральском и Первоуральске. Тур по городам состоится с 1 по 4 февраля включительно.

- Кубок изготовлен из серебра 925-й пробы. На лицевой стороне выгравировано изображение Юрия Гагарина в скафандре и летящая комета, с другой стороны изображен хоккеист. По кругу приз украшен маленькими шайбами, на которых гравируются имена команд-победителей, - рассказывают в пресс-службе партнера КХЛ «Ростелеком».

Все желающие смогут сфотографироваться на фоне трофея, а также принять участие в викторинах и конкурсах.

Примечательно, что уральский «Автомобилист» ни разу в своей истории не выигрывал Кубок Гагарина. Екатеринбуржцы несколько раз выходили в плей-офф, но обладателями трофея так и не стали.