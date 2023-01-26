На сцене «Колизея» будут представлены два спектакля театра современной хореографии «Провинциальные танцы»

Фото: Дарья ПОПОВА

Это нельзя пропустить! Обладатели «Золотой маски» театр современной хореографии «Провинциальные танцы» 26 и 27 января представят сразу два спектакля на сцене Колизея.

Фото: Дарья ПОПОВА

«Свободу статуе!» 18+

Спектакль поставлен для театра «Провинциальные танцы» хореографами Анной Щеклеиной и Александром Фроловым (танцевальная компания Zonk’a) в рамках интернационального проекта «345». Это спектакль-вербатим, созданный на основе ответов респондентов из разных стран, это документальные свидетельства, срез размышлений наших современников о свободе, с которыми авторы не обязательно согласны, но предлагают зрителям к ним прислушаться.

Фото: Дарья ПОПОВА

Essence 16+

Спектакль поставила хореограф и танцовщица театра Александра Столярова совместно с танцовщиками «Провинциальных танцев».

«Слово essence переводится как суть, сущность, ядро, нутро, самость, естество. Для меня это о чистой энергии, проявленной в материи. Это вкус, запах, внутренняя глубина, нечто совершенно настоящее. Меня вдохновляет наблюдать, как между людьми происходит обмен, ничего не может появиться случайно, или исчезнуть. Всё в мире имеет свою цену, и прежде чем получить, необходимо отдать, это единый цельный процесс трансформации энергии» – говорит Александра.

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