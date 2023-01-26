Предложение о запрете продажи вейпов поддерживают 73% некурящих граждан Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 65% горожан поддерживают запрет электронных сигарет. Против выступают только 15% екатеринбуржцев. К такому выводу пришли специалисты SuperJob после опроса.

- Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам внести предложение о полном запрете вейпов в стране, - сообщили в пресс-службе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы. - Инициатива парламентариев направлена прежде всего на защиту здоровья молодого поколения, но уровень ее поддержки среди респондентов моложе 34 лет низкий (52%).

Отнеслись с одобрением к идее запрета вейпов участники опроса в возрасте от 35 до 44 лет (71%).

Также в SuperJob отметили, что ожидаемо предложение о запрете продажи вейпов поддерживают 73% некурящих граждан и 61% курильщиков обычных сигарет. Что касается пользователей электронных сигарет - 44% опрошенных высказались против предложения Вячеслава Володина, каждый третий воздержался, "за" оказались всего 23%.

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