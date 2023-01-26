В Академическом массово эвакуируют автомобили

Фото: пресс-служба администрации Академического района

В Академическом массово эвакуируют припаркованные автомобили. Ежедневно на штрафстоянки отправляют 5-6 машин. Все дело в том, что они мешают коммунальщикам убирать снег. При этом в администрации района отмечают, что о планах по уборке территории жители узнают заблаговременно и имеют возможность убрать автомобили из зоны проведения работ.

- Большинство автомобилистов поступает сознательно. С теми, кто игнорирует предупреждение, приходится работать сотрудникам Госавтоинспекции - на них составляются штрафы, а если водитель не появился во время эвакуации, машину он может забрать уже только со штрафстоянки, - рассказали «КП-Екатеринбург» в пресс-службе администрации Академического.

Фото: пресс-служба администрации Академического района

На этой неделе снег убирают с улиц Мехренцева, включая дублер от Вонсовского до Шаманова, Вонсовского от Михеева до Чкалова, Академика Сахарова от Чкалова до Рябинина включая дублеры и четной стороны Вильгельма де Геннина от Краснолесья до Шаманова.

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