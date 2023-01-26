В Железнодорожный техникум Екатеринбурга ворвались силовики

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В Железнодорожный техникум Екатеринбурга 26 января ворвались силовики. Оказалось, что в учебном заведении проводились учения.

- Тренировка проходила совместно с Росгвардией. По согласованному отработанному сценарию, - рассказала «КП-Екатеринбург» директор техникума Ольга Шокова.

Отметим, что силовики во время учений вывели из здания якобы задержанного мужчину. Им оказался сотрудник техникума, который согласился подыграть росгвардейцам.

О том, что в техникуме прошли учения «КП-Екатеринбург» сообщили и в Росгвардии, уточнив, что сотрудники ведомства провели в образовательном учреждении практическую тренировку по проверке действий нарядов групп задержания при поступлении сигнала тревоги с охраняемого объекта.

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