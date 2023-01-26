Олегу Ларину был 31 год Фото: страница во «ВКонтакте» Вячеслава Тюменцева

Во время спецоперации погиб 31-летний житель Новоуральска Олег Ларин. 30 октября он уехал добровольцем в зону СВО.

- 7 декабря погиб под Артемовском от кровопотери после осколочного ранения, - написал на своей странице во «ВКонтакте» глава Новоуральского городского округа. - Вечная память герою! Мои соболезнования родным и близким Олега Ларина.

Вячеслав Тюменцев отметил, что за отвагу Олега Ларина посмертно наградили медалью.

Напомним, ранее мы писали, что в зоне СВО погиб мобилизованный 34-летний Дмитрий Сметанин из Новоуральска. Он был призван на службу 27 сентября.

Хотите еще быстрее узнавать важные новости? Подписывайтесь на наш Telegram «Новости. Екатеринбург».