В районе Североуральска произошло землетрясение

Подземные толчки были зафиксированы вдалеке от населенных пунктов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня в социальных сетях Свердловской области появилась информация о том, что на севере региона произошло землетрясение. Как уточнили «КП-Екатеринбург» на сейсмологической станции в Арти, подземные толчки действительно были зафиксированы, но произошло это 18 января.

- Событие произошло в 03.26 в районе Североуральска. Магнитуда в районе 3-3.5. Это не сильное землетрясение, - объяснил «КП-Екатеринбург» заведующий сейсмологической лабораторией Олег Кусонский. – Такие периодически происходят там. Это ведь североуральский бокситоносный район. Он интенсивно разрабатывается. Там шахты, карьеры. Поэтому это событие относится скорее к горно-тектоническому, то есть связанному с деятельностью человека. Мы в прошлом году 50 таких событий там зафиксировали.

Сейсмологи также отмечают, что в прошлый раз землетрясение в том районе произошло 5 января. И тогда его магнитуда была больше – 4.1. Но угрозы и оно для населенных пунктов не несло никакой.

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