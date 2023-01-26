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НовостиОбщество26 января 2023 7:30

В районе Североуральска произошло землетрясение

Сейсмологи отмечают, что это уже второе такое событие за январь на севере Свердловской области
Данил СВЕЧКОВ
Данил СВЕЧКОВ
Подземные толчки были зафиксированы вдалеке от населенных пунктов

Подземные толчки были зафиксированы вдалеке от населенных пунктов

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня в социальных сетях Свердловской области появилась информация о том, что на севере региона произошло землетрясение. Как уточнили «КП-Екатеринбург» на сейсмологической станции в Арти, подземные толчки действительно были зафиксированы, но произошло это 18 января.

- Событие произошло в 03.26 в районе Североуральска. Магнитуда в районе 3-3.5. Это не сильное землетрясение, - объяснил «КП-Екатеринбург» заведующий сейсмологической лабораторией Олег Кусонский. – Такие периодически происходят там. Это ведь североуральский бокситоносный район. Он интенсивно разрабатывается. Там шахты, карьеры. Поэтому это событие относится скорее к горно-тектоническому, то есть связанному с деятельностью человека. Мы в прошлом году 50 таких событий там зафиксировали.

Сейсмологи также отмечают, что в прошлый раз землетрясение в том районе произошло 5 января. И тогда его магнитуда была больше – 4.1. Но угрозы и оно для населенных пунктов не несло никакой.

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