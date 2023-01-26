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НовостиОбщество26 января 2023 7:08

В Новом Уренгое аккуратные водители станут участниками лотереи

Пять победителей получат деньги
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Участниками конкурса станут водители, не нарушающие скоростной режим

Участниками конкурса станут водители, не нарушающие скоростной режим

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новом Уренгое для аккуратных водителей в 2023 году запустили конкурс. Для автоматического участия в нем нужно соблюдать скоростной режим и не нарушать других правил. Об этом пишет издание «Ямал 1».

Камеры стационарного комплекса будут автоматически включать водителей, соблюдающих правила дорожного движения, в список участников лотереи.

По итогам акции случайным образом будут выбраны пять победителей, которым выплатят по четыре тысячи рублей.

Этот же конкурс в несколько этапов проведут в других городах Ямала, где работают системы фото и видеофиксации.