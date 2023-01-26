В Новом Уренгое аккуратные водители станут участниками лотереи

Участниками конкурса станут водители, не нарушающие скоростной режим Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Новом Уренгое для аккуратных водителей в 2023 году запустили конкурс. Для автоматического участия в нем нужно соблюдать скоростной режим и не нарушать других правил. Об этом пишет издание «Ямал 1».

Камеры стационарного комплекса будут автоматически включать водителей, соблюдающих правила дорожного движения, в список участников лотереи.

По итогам акции случайным образом будут выбраны пять победителей, которым выплатят по четыре тысячи рублей.

Этот же конкурс в несколько этапов проведут в других городах Ямала, где работают системы фото и видеофиксации.