СвЖД просит граждан помочь в противодействии вандализму в отношении «Ласточек»

Фото из архива РЖД

В 2022 году сотрудники магистрали зафиксировали 76 случаев нанесения граффити на вагоны, битья стекол, порчи сидений и др. Особую тревогу вызывает тот факт, что объектом вандализма все чаще становятся скоростные поезда «Ласточка».

В начале января 2023 года один из электропоездов ЭС2Г «Ласточка», курсирующий по маршруту Екатеринбург – Нижний Тагил – Качканар, пострадал от действий вандалов, которые обкидали состав камнями. В результате были повреждены боковые многослойные стекла одного из вагонов. Стекла будут заменены в ходе расширенного технического обслуживания, которое запланировано на март. В Перми в ночь на 9 января правонарушители разрисовали «Ласточку», подготовленную для поездки по кольцевому маршруту «городской электрички». Другой аналогичный состав, следующий из Екатеринбурга в Нижний Тагил, 25 ноября 2022 года хулиганы обкидали камнями на о.п. ВИЗ в Екатеринбурге, повреждено стекло бокового окна.

Только прямой ущерб, причиненный магистрали вандалами (стоимость поврежденных деталей, расходных материалов, лакокрасочной продукции), исчисляется сотнями тысяч рублей. Но правонарушители своими действиями наносят и моральный вред всем пользователям железнодорожного транспорта. Ведь железнодорожники вынуждены отправлять поврежденные электропоезда в депо, а на замену выдавать другой подвижной состав – как правило, менее современный. А средства, которые тратятся на ремонт, могли бы быть направлены на приобретение нового и модернизацию существующего оборудования, повышение комфорта для пассажиров.

СвЖД обращается к гражданам с просьбой провести разъяснительные беседы с детьми и подростками о недопустимости совершения противоправных действий в отношении подвижного состава. А также не оставаться равнодушными и немедленно сообщать о попытках действий вандалов и других злоумышленников сотрудникам транспортной полиции или железной дороги.

Для предотвращения случаев незаконного вмешательства в работу магистрали на СвЖД действуют специализированные группы из сотрудников транспортной полиции и работников ведомственной охраны железнодорожного транспорта. Ведется круглосуточное наблюдение за инфраструктурными объектами. В случае порчи имущества компания направляет обращение в правоохранительные органы, чтобы установить злоумышленников и передать дело в суд.

Напомним, за вандализм предусмотрена уголовная и административная ответственность. В случае совершения таких правонарушений несовершеннолетними материальную ответственность за вред, причиненный детьми, несут их родители или законные представители.