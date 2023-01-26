В Верхней Пышме ищут опасного преступника

Информацию об этом человеке собирают в полиции. Фото: полиция Верхней Пышмы

Полиция Верхней Пышмы занимается поисками 34-летнего злоумышленника Артура Гильмутдинова за несколько совершенных преступлений. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

Стражи порядка просят граждан сообщить им любую информацию об этом человеке. Данные о преступнике можно передать по телефону 8 34368 5 36 92 или же обратиться в отдел полиции в Верхней Пышме по адресу улица Уральских рабочих, 34.

Напомним, что днем ранее в Свердловской области разыскивали двух девочек из города Полевской. Поиски длились несколько дней, школьницы нашлись, противоправных действий в их отношении совершено не было.