Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Сотрудники МЧС проводят проверку после пожара на лесопилке в Верхотурье, который вспыхнул вечером 26 января.

- Проводится опрос собственника и специалистов объекта. В случае выявления факта нарушения правил пожарной безопасности к виновным лицам будет применены меры административного воздействия, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Также спасатели сообщили, что после поступления информации о горении порубочных остатков к месту происшествия выезжали техника и личный состав 71-й пожарно-спасательной части Верхотурья. Сотрудники МЧС убедились, что угрозы распространения огня нет, а на месте дежурят представители организации с мотопомпами и другой спецтехникой.

Тем не менее, спасателями было принято решение об окарауливании места горения в ночное время для предупреждения возможных происшествий.

Сейчас подразделения государственной противопожарной службы держат на контроле обстановку с горением порубочных остатков.