В Екатеринбурге перед судом предстанет водитель, из-за которого травмировался мотоциклист

Мотоциклисту была причинена сочетаная травма левой руки и левой ноги Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге перед судом предстанет 38-летний водитель Toyota RAV4, из-за которого 27 июля 2022 года на улице Донбасской серьезно травмировался мотоциклист. Он не уступил при повороте дорогу Kawasaki, двигавшемуся со встречного направления прямо на зеленый сигнал светофора.

- В соответствии с ПДД, водитель должен был знать, что при выполнении маневра поворота не должен создавать опасность для движения, а также помехи для других участников движения. Выехав на перекресток, обвиняемый был обязан при совершении поворота налево на регулируемом перекрестке на зеленый сигнал светофора уступить дорогу транспортным средствам, движущимся во встречном направлении прямо или направо, - рассказали в прокуратуре Свердловской области.

Мотоциклисту была причинена сочетаная травма левой руки и левой ноги, в том числе в виде оскольчатого перелома костей левой голени, множественных открытых переломов костей левой стопы. По данным надзорного ведомства, это повлекло утрату общей трудоспособности мужчины. Кроме того, указанная травма квалифицирована экспертами как причинившая тяжкий вред здоровью потерпевшего.

Водителя иномарки обвиняют по ч. 1 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека). Владелец Toyota RAV4 вину признал в полном объеме. Уголовное дело направлено в Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга.

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