Евгений Куйвашев утвердил полномочия членов правительства Свердловской области

Подписанный губернатором указ будет опубликован на официальном портале правовой информации Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил полномочия членов правительства. Глава региона подписал соответствующий указ, то есть документально закрепил за своими заместителями и руководителями министерств курируемые ими направления.

- После формирования обновленного состава правительства следующим шагом стало подписание указа о распределении полномочий между членами регионального кабинета министров, - сообщили в департаменте информационной политики региона.

Подписанный губернатором указ будет опубликован на официальном портале правовой информации.

Напомним, в сентябре 2022 года, после вступления Евгения Куйвашева в должность главы региона, члены регионального правительства сложили полномочия.

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