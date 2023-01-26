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НовостиОбщество26 января 2023 5:01

Евгений Куйвашев утвердил полномочия членов правительства Свердловской области

Губернатор подписал соответствующий указ
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Подписанный губернатором указ будет опубликован на официальном портале правовой информации

Подписанный губернатором указ будет опубликован на официальном портале правовой информации

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев утвердил полномочия членов правительства. Глава региона подписал соответствующий указ, то есть документально закрепил за своими заместителями и руководителями министерств курируемые ими направления.

- После формирования обновленного состава правительства следующим шагом стало подписание указа о распределении полномочий между членами регионального кабинета министров, - сообщили в департаменте информационной политики региона.

Подписанный губернатором указ будет опубликован на официальном портале правовой информации.

Напомним, в сентябре 2022 года, после вступления Евгения Куйвашева в должность главы региона, члены регионального правительства сложили полномочия.

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