На Урале больше двух месяцев разыскивают 27-летнего мужчину

Мужчина пропал еще в ноябре Фото: «ЛизаАлерт»

На Урале больше двух месяцев разыскивают 27-летнего Евгения Валова. Мужчина пропал еще 15 ноября в селе Ильинское городского округа Богданович. Его поисками занимаются полицейские и волонтеры поискового отряда «ЛизаАлерт».

Мужчина может находиться в другом городе. Во что был одет Евгений Валов в день пропажи неизвестно.

Если вы знаете о местонахождении пропавшего, сообщите об этом по телефонам указанным в ориентировке.

Фото: «ЛизаАлерт»

Напомним, ранее мы писали, что в Екатеринбурге завершились поиски восьмилетнего мальчика. Школьника нашли сотрудники полиции. Оказалось, что мальчик загулялся. Его отвезли домой.

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