В Екатеринбурге осудили двух местных жителей, угнавших шесть иномарок

Мужчины отправятся в колонию за похищение машин Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге осудили двух местных жителей за угон шесть иномарок. Они нанесли немалый ущерб владельцам авто. Сумма украденных машин составила больше 8,7 миллионов рублей. В ходе расследования три автомобиля удалось вернуть бывших хозяевам, а остальные пока ищут.

С начала 2022 года по май 2022 года мужчины похитили три автомобиля марки Toyota, одну машину бренда Mazda и одну Lexus. Преступления уральцы совершали в Свердловской области и Пермском крае. В это время они находились в составе ОПГ.

- Злоумышленники, находясь в непосредственной близости от автомобиля, сканировали сигнал с брелка его владельца и передавали сигнал на пульт обвиняемому, который отключал охранную сигнализацию и, запустив двигатель, скрывался с места преступления. Иные соучастники ехали впереди на незначительном расстоянии, чтобы успеть предупредить о возможном появлении на пути их следования экипажей ДПС, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Далее участники группировки оставляли машину в определенном месте, откуда ее забирал посредник. Краденные автомобили продавали, а полученные деньги преступники делили между собой.

Суд назначил одному из виновных 10 лет в колонии строгого режима, а второму 4,5 года. Также оба обязаны выплатить 40 тысяч рублей штрафа.

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