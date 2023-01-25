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НовостиОбщество25 января 2023 17:33

В Ачите 242 многодетные семьи осталась без необходимой инфраструктуры на новых участках

Площадь в пользование им передала администрация городского округа
Дарья ЧИПУРИНА
Через суд многодетные семьи наконец добились создания необходимой инфраструктуры

Через суд многодетные семьи наконец добились создания необходимой инфраструктуры

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ачите многодетные семьи осталась без необходимой инфраструктуры на своих новых участках. Его свердловчанам передала администрация городского округа.

Всего свердловским семья были переданы 242 таких участка с 2015 года. Это нарушает законодательство, поскольку площади лишены коммунальной и дорожной инфраструктуры.

- Прокуратура направила в суд административное исковое заявление о признании незаконным бездействия администрации по обеспечению инженерной и дорожной инфраструктурой (водоснабжением, водоотведением, автомобильной дорогой общего пользования) предоставленных земельных участков, расположенных в поселках Ачит и Уфимский, - сообщили в прокуратуре Свердловской области.

Помимо этого, ведомство обязала устранить нарушения до 31 декабря 2024 года. Красноуфимский районный суд полностью удовлетворил иск. В ближайшее время всем семьям наладят коммуникации.

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