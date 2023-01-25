Специалисты СК проверят уральских врачей, оставивших катетер в сердце малыша

В ведомстве сообщили, что проведут проверку по факту причинении вреда здоровью ребенка Фото: Алексей БУЛАТОВ

Специалисты следственного комитета заинтересовались историей супругов из Верхней Пышмы, которые обвинили местных врачей в халатности. После рождения малышу установили катетер, но он оборвался, а его часть через вену попала в сердце мальчика.

В ведомстве сообщили, что проведут проверку по факту причинении вреда здоровью ребенка в медицинском учреждении.

- В ходе процессуальной проверки опрашиваются родственники ребенка и медицинские работники, истребуется интересующая следствие медицинская документация, выясняется степень тяжести вреда, причиненного здоровью малолетнего, - уточнили в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.

Кроме того, ситуация находится на контроле у председателя СК Александра Бастрыкина. Напомним, малыш родился недоношенным, на 32-й неделе, 28 июня 2022 года. После рождения ему установили катетер, но он оборвался, а его часть через вену попала в сердце малыша. По словам родителей, сотрудники ОДКБ в тот же день попытались достать катетер, но провели операцию без спроса.