Фото: пресс-служба клуба "Урал"

Футбольный клуб «Урал» в товарищеском матче уступил болгарскому «Ботеву» во время тренировочных сборов в ОАЭ. Встреча завершилась со счетом 2:1.

«Шмели» пропустили два быстрых гола уже в первом тайме, к 12 минуте на табло горело 2:0. Однако усилиями Даниэла Мишкича екатеринбуржцам удалось отыграть один мяч на 61 минуте встречи.

Ранее стало известно, что футбольный клуб «Урал» проведет шесть товарищеских матчей во время плановых сборов в Объединенных Арабских Эмиратах. Так, «шмелям» предстоит дважды сыграть с питерским «Зенитом» и московским «Локомотивом».

- Также соперниками «оранжево-черных» станут болгарские клубы «Пловдив» и «Левски», а также и армянский «Арарат», с ним также предстоит сыграть дважды, - рассказали в пресс-службе ФК «Урал».

Позже игроки «Левски» отказались выйти на поле, из-за чего их заменил «Ботев».