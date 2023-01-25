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НовостиОбщество25 января 2023 15:09

В Екатеринбурге женщина потеряла больше 400 тысяч после звонка телефонных мошенников

Пострадавшая оформила на себя кредит, а все деньги отправила на «безопасный» счет
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Когда звонок был прерван, женщина поняла, что стала жертвой телефонных мошенников

Когда звонок был прерван, женщина поняла, что стала жертвой телефонных мошенников

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 43-летняя местная жительница потеряла больше 400 тысяч рублей после звонка телефонных мошенников. Пострадавшая женщина обратилась в полицию и рассказала, что несколько дней назад ей позвонил мужчина и представился сотрудником банка.

- Лжеспециалист заявил, что кто-то пытается оформить на ее имя кредит, и для предотвращения противоправных действий женщине необходимо перевести денежные средства на «безопасный» счет, а также оформить банковский займ, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

Женщина поверила злоумышленникам, оформила на себя кредит, а все деньги отправила на указанные реквизиты. Когда звонок был прерван, она поняла, что стала жертвой телефонных мошенников. В полиции устанавливают обстоятельства происшествия.