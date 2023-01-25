В Екатеринбурге женщина потеряла больше 400 тысяч после звонка телефонных мошенников

Когда звонок был прерван, женщина поняла, что стала жертвой телефонных мошенников Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Екатеринбурге 43-летняя местная жительница потеряла больше 400 тысяч рублей после звонка телефонных мошенников. Пострадавшая женщина обратилась в полицию и рассказала, что несколько дней назад ей позвонил мужчина и представился сотрудником банка.

- Лжеспециалист заявил, что кто-то пытается оформить на ее имя кредит, и для предотвращения противоправных действий женщине необходимо перевести денежные средства на «безопасный» счет, а также оформить банковский займ, - уточнили в УМВД России по Екатеринбургу.

Женщина поверила злоумышленникам, оформила на себя кредит, а все деньги отправила на указанные реквизиты. Когда звонок был прерван, она поняла, что стала жертвой телефонных мошенников. В полиции устанавливают обстоятельства происшествия.