о результатам проверки будут приняты исчерпывающие меры прокурорского реагирования Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратура организовала проверку в детском саду № 180 после того, как там едва не погибла 4-летняя девочка. Как ранее писала «КП-Екатеринбург», малышка застряла в ограждении горки. Пытаясь освободиться она зацепилась шарфом.

- При общем сборе детей в группу воспитатель не сразу обнаружила отсутствие ребенка. После обнаружения была вызвана скорая помощь. Прибывшая на место бригада, оказав первичную медицинскую помощь, доставила ребенка в учреждение здравоохранения. В настоящее время состояние девочки стабилизировано, ей оказывается необходимая медицинская помощь, - сообщила пресс-секретарь ведомства Марина Канатова.

Сейчас девочка находится в больнице, ее жизни ничего не угрожает.