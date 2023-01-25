В уральском селе объявили карантин из-за пришедшей туда бешеной лисы

Планируется, что ограничения будут действовать до 17 марта Фото: Алексей БУЛАТОВ

В селе Красный Брод под Полевским объявили карантин из-за бешеной лисы, которая забрела в населенный пункт. Планируется, что ограничения будут действовать до 17 марта.

- Запретить в период ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству на территории эпизоотического очага лечение больных животных; посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные операции, в том числе по обслуживанию восприимчивых животных, - говорится в распоряжении, подписанном Евгением Куйвашевым.

Ранее в Екатеринбурге местные жители заметили двух лисиц, которые пришли во двор жилого дома по улице Карла Маркса. При этом женщины, заснявшие животных на видео, обратили внимание на их разное поведение: один из зверьков посторонился людей, второй же даже не боится подходить близко.