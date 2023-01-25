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НовостиОбщество25 января 2023 13:51

В уральском селе объявили карантин из-за пришедшей туда бешеной лисы

Планируется, что ограничения будут действовать до 17 марта
Ирина ХАБИБЬЯНОВА
Планируется, что ограничения будут действовать до 17 марта

Планируется, что ограничения будут действовать до 17 марта

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В селе Красный Брод под Полевским объявили карантин из-за бешеной лисы, которая забрела в населенный пункт. Планируется, что ограничения будут действовать до 17 марта.

- Запретить в период ограничительных мероприятий (карантина) по бешенству на территории эпизоотического очага лечение больных животных; посещение территории посторонними лицами, кроме персонала, выполняющего производственные операции, в том числе по обслуживанию восприимчивых животных, - говорится в распоряжении, подписанном Евгением Куйвашевым.

Ранее в Екатеринбурге местные жители заметили двух лисиц, которые пришли во двор жилого дома по улице Карла Маркса. При этом женщины, заснявшие животных на видео, обратили внимание на их разное поведение: один из зверьков посторонился людей, второй же даже не боится подходить близко.