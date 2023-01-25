На Урале автоинспекторы поймали пьяного мигранта без водительских прав

За нарушения ПДД мужчина подвергнут административному аресту, а 20 января был депортирован в Казахстан Фото: Алексей БУЛАТОВ

В уральском поселке автоинспекторы поймали пьяного мигранта, который ранее никогда не получал права. Все произошло в ночь на 14 января. Полицейские дежурили на улице Зеленой, когда заметили легковушку ВАЗ-2110. Они хотели остановить ее для проверки документов.

- Однако водитель требование сотрудника ДПС об остановке проигнорировал, продолжил движение и попытался скрыться, из-за чего началась погоня. Позже «десятка» заехала в сугроб, а ее владелец попытался сбежать, но был задержан, - уточнили в УГИБД по Свердловской области.

Нарушителем оказался 22-летний уроженец Казахстана, который незаконно находился на территории России.

- На него составили административные протоколы за отсутствие полиса ОСАГО, отказ от прохождения освидетельствования, а также невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства, - отметили в ведомстве.

За нарушения ПДД мужчина подвергнут административному аресту, а 20 января был депортирован в Казахстан.

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