Жители Ханты-Мансийска собрали 28 тонн вторсырья

В Ханты-Мансийске жители не только сортируют, но и сами сдают отхооды Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ханты-Мансийске за три месяца в пункте приема вторичного сырья собрали 28 тонн продукции, за которую горожанам выплачивают деньги. Об этом сообщает портал ugra-news.ru.

У жителей югорского города принимают пластиковую тару, очищенную от постороннего мусора бумагу и стекло, включая битую тару. За эти отходы людям платят деньги, а вот батарейки здесь можно сдать бесплатно, как и пластиковые крышечки.

В экологическом центре, где расположен пункт сбора, также проводят лекции по экологии от регионального оператора.