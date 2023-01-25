Жители Ханты-Мансийска собрали 28 тонн вторсырья

В Ханты-Мансийске жители не только сортируют, но и сами сдают отхооды
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Ханты-Мансийске за три месяца в пункте приема вторичного сырья собрали 28 тонн продукции, за которую горожанам выплачивают деньги. Об этом сообщает портал ugra-news.ru.
У жителей югорского города принимают пластиковую тару, очищенную от постороннего мусора бумагу и стекло, включая битую тару. За эти отходы людям платят деньги, а вот батарейки здесь можно сдать бесплатно, как и пластиковые крышечки.
В экологическом центре, где расположен пункт сбора, также проводят лекции по экологии от регионального оператора.