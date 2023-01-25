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НовостиОбщество25 января 2023 12:06

Жители Ханты-Мансийска собрали 28 тонн вторсырья

В городе можно сдать за деньги стекло, пластик и макулатуру
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
В Ханты-Мансийске жители не только сортируют, но и сами сдают отхооды

В Ханты-Мансийске жители не только сортируют, но и сами сдают отхооды

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Ханты-Мансийске за три месяца в пункте приема вторичного сырья собрали 28 тонн продукции, за которую горожанам выплачивают деньги. Об этом сообщает портал ugra-news.ru.

У жителей югорского города принимают пластиковую тару, очищенную от постороннего мусора бумагу и стекло, включая битую тару. За эти отходы людям платят деньги, а вот батарейки здесь можно сдать бесплатно, как и пластиковые крышечки.

В экологическом центре, где расположен пункт сбора, также проводят лекции по экологии от регионального оператора.