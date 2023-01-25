Жители Югры приготовили для участников СВО теплые носки

Люди собрали вещи для участников СВО Фото: Алексей БУЛАТОВ

Жители поселка Леуши в Ханты-Мансийском автономном округе собрали для участников Специальной военной операции теплые носки и продукты. Вещи жители Югры приносили на специальный пункт сбора.

На этой неделе завершилась упаковка пакетов со сладостями и открытками к 23 февраля. Об этом сообщает телеканал ugra-tv.ru.

В пункте приема собирают консервы, сладости, продукты питания с длительным сроком хранения, средства гигиены, балаклавы, шапки и перчатки, а также носки и белье. Посылки в срок до 23 февраля отправят бойцам батальонов «Югра», «Иртыш» и другие подразделения, где есть жители Югры.