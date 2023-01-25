ЕВРАЗ приобрел новую лошадь для занятий иппотерапией с детьми c ОВЗ

На занятиях иппотерапией. Фото: пресс-служба ЕВРАЗ

Часть средств потратили на покупку лошади по кличке Багира, на которой будут проводиться занятия.

Багире – 6 лет. Её выбирали не только по физическим параметрам – лошадь должна быть невысокой, чтобы детям было удобно и нестрашно на ней ездить, – но и по нраву. По утверждениям инструкторов конноспортивного клуба, она внимательно слушает команды и правильно их выполняет, спокойно реагирует на внешние раздражители, имеет равномерный шаг. Лошадь Маша, на которой много лет занимались ребята, пока продолжает участвовать в проведении сеансов лечебной верховой езды, а в дальнейшем уйдет на заслуженный отдых.

Инструктор -иппотерапевт Светлана Дюкова с Багирой. Фото: пресс-служба ЕВРАЗ

«Занятия иппотерапией проводятся в конноспортивном клубе «Уралец». Каждый ребенок, который участвует в благотворительной программе, по направлению врача посещает курс из 10 занятий, дважды в неделю по 30 минут. Ежегодно его проходят более 50 детей из Нижнего Тагила и Качканара», - отметила директор Благотворительного фонда ЕВРАЗа на Урале Елена Раудштейн.

За время занятия под контролем инструктора ребенок выполняет специальную гимнастику верхом на лошади, делает упражнения для расслабления или укрепления мышц. Комплекс подбирается индивидуально, исходя из диагноза и состояния ребенка. Занятия проводит сертифицированный инструктор.

Инструкторы КСК Уралец готовы к занятиям иппотерапией. Фото: пресс-служба ЕВРАЗ

Сейчас у Багиры идет активная стажировка на манеже, знакомство с правилами работы с детьми. Планируется, что полноценно к занятиям лошадь приступит летом.

Благотворительный проект «ЕВРАЗ – детям» направлен на решение проблем физической, интеллектуальной и социальной реабилитации детей с диагнозом ДЦП. Успешно развивается с 2007 года по нескольким направлениям: иппотерапии, арт-терапии, сказкотерапии, акватерапии и фототерапии.