В Екатеринбурге открылась выставка вещей и фото Владимира Высоцкого в четь его 85-летия

В экспозиции представлены уникальные экспонаты из личного архива близких Владимира Высоцкого Фото: Алексей БУЛАТОВ

Теперь жители Екатеринбурга могут лично ознакомиться с уникальной коллекцией раритетных зажигалок, которую собирал актер и поэт Владимир Высоцкий. Их представили в новом зале Музея В.С. Высоцкого, который работает в небоскребе «Высоцкий». Также экспозицию дополнили ранее не публиковавшиеся фотографии актера из его личного архива. Открытие нового зала было приурочено к 85-летней годовщине поэта.

- Сегодня его жизнь после смерти сравнялась с жизнью на Земле, - рассказал Никита Высоцкий. - Он прожил 42,5 года. И 42,5 года его нет. Но он будто жив, просто уехал. И мы продолжаем знакомиться с новыми фактами его биографии. Хочу отметить, что Музей Высоцкого в Екатеринбурге гораздо более посещаемый, чем тот, которым я руковожу в Москве. И я не завидую. Я горжусь этим. Также экспозицию дополнили ранее не публиковавшиеся фотографии Владимира Высоцкого из его личного архива.