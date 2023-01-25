Фото: УГИБДД Свердловской области

На подъездах к Екатеринбургу в утренние часы дежурит спецбатальон ДПС ГИБДД. Как объяснили в УГИБДД по Свердловской области, это связано с возросшим количеством транспорта, направляющегося в уральскую столицу.

- Новомосковский, Челябинский и Серовский тракт - накануне экипажи ДПС патрулировали эти автодороги и контролировали соблюдение ПДД водителями, - рассказали госавтоинспекторы.

В ГИБДД также сообщили, что всего за несколько часов были задержаны пять нарушителей ПДД. Так, один из водителей - 39-летний мужчина оказался пьян. Его Subaru остановили на первом километре подъезда к Екатеринбургу от автодороги М-5 Урал. Мужчина заявил, что ехал в Патруши на работу, а накануне много пил и мало спал. По результатам медосвидетельствования зафиксировано опьянение - 0,224 мг/л.

Нетрезвому водителю Subaru грозит крупный штраф и лишение прав. У него забрали машину и отправили на спецстоянку.

Также за время утренних рейдов задержаны три водителя без прав и один автомобилист, которого их лишили.

В ГИБДД отмечают, что проведение рейдовых мероприятий будет продолжено.

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