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НовостиНа здоровье25 января 2023 9:49

Свердловскому центру СПИДа передали оборудование на 25 миллионов рублей

Услуги для пациентов станут более технологичными
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
В центре оказывают помощь людям с ВИЧ-инфекцией

В центре оказывают помощь людям с ВИЧ-инфекцией

Фото: ИВАНОВА Диана

Свердловский центр СПИДа получил современное оборудование экспертного класса на сумму в 25 миллионов рублей по национальному проекту «Здравоохранение».

В свердловском центре СПИДа ведут пожизненное диспансерное наблюдение и лечение пациентов с ВИЧ-инфекцией. Здесь диагностируют и лечат вторичные заболевания при ВИЧ-инфекции. В перечень процедур входят ультразвуковая диагностика и эластография.

- Наши услуги становятся все более высокотехнологичными, - констатировала главный врач Центра СПИДа Анжелика Подымова.