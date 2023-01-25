Свердловскому центру СПИДа передали оборудование на 25 миллионов рублей

В центре оказывают помощь людям с ВИЧ-инфекцией Фото: ИВАНОВА Диана

Свердловский центр СПИДа получил современное оборудование экспертного класса на сумму в 25 миллионов рублей по национальному проекту «Здравоохранение».

В свердловском центре СПИДа ведут пожизненное диспансерное наблюдение и лечение пациентов с ВИЧ-инфекцией. Здесь диагностируют и лечат вторичные заболевания при ВИЧ-инфекции. В перечень процедур входят ультразвуковая диагностика и эластография.

- Наши услуги становятся все более высокотехнологичными, - констатировала главный врач Центра СПИДа Анжелика Подымова.