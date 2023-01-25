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НовостиОбщество25 января 2023 9:36

На Свердловскую область надвигается ураганный ветер

Спасатели выпустили штормовое предупреждение
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Спасатели рекомендуют соблюдать меры безопасности во время штормового предупреждения

Спасатели рекомендуют соблюдать меры безопасности во время штормового предупреждения

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Свердловскую область надвигается ураганный ветер. Спасатели выпустили штормовое предупреждение. По данным синоптиков, 26 января в регионе порывы ветра местами будут достигать 27 метров в секунду.

- В связи с неблагоприятными погодными явлениями специалисты Главного управления МЧС России по Свердловской области в период штормового предупреждения рекомендуют гражданам соблюдать меры безопасности, - рассказали спасатели.

В МЧС напомнили, что во время сильного ветра при нахождении в здании необходимо закрыть окна и двери, а также по возможности отключить электроприборы. Находясь на улице, стоит держаться подальше от деревьев, легких построек, линий электропередач, строящихся и ремонтируемых зданий.

Отдельно обратились спасатели к автомобилистам. Водителям стоит во время непогоды быть максимально бдительными и внимательными при управлении и не парковать транспорт вблизи деревьев и рекламных щитов.

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