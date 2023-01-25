Спасатели рекомендуют соблюдать меры безопасности во время штормового предупреждения Фото: Алексей БУЛАТОВ

На Свердловскую область надвигается ураганный ветер. Спасатели выпустили штормовое предупреждение. По данным синоптиков, 26 января в регионе порывы ветра местами будут достигать 27 метров в секунду.

- В связи с неблагоприятными погодными явлениями специалисты Главного управления МЧС России по Свердловской области в период штормового предупреждения рекомендуют гражданам соблюдать меры безопасности, - рассказали спасатели.

В МЧС напомнили, что во время сильного ветра при нахождении в здании необходимо закрыть окна и двери, а также по возможности отключить электроприборы. Находясь на улице, стоит держаться подальше от деревьев, легких построек, линий электропередач, строящихся и ремонтируемых зданий.

Отдельно обратились спасатели к автомобилистам. Водителям стоит во время непогоды быть максимально бдительными и внимательными при управлении и не парковать транспорт вблизи деревьев и рекламных щитов.

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