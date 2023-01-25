Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Екатеринбург
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Екатеринбург
-7°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиНедвижимость25 января 2023 8:48

В 2022 году в сотнях домов Нижнего Тагила появился газ

Голубое топливо в частный сектор будут проводить до 2028 года
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Газ появляется в домах тагильчан

Газ появляется в домах тагильчан

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В 2022 году сотни домов в частном секторе Нижнего Тагила получили газ по программе догазификации. Об этом пишет издание TagilCity.ru.

В Горнозаводском округе, куда входит Нижний Тагил, в работу принято 1903 заявки на подключение газа, заключено 1527 договоров. В ближайшие годы голубое топливо будут проводить в садовые товарищества. Большую часть работ завершат в 2023-2024 годах, а все работы – к 2028 году.

Сейчас прием заявок на подключение к газу продолжается. Стоимость работ составляет 250 тысяч рублей. Потребителю нужно будет оплатить 10% от этой суммы за оборудование и внутренние сети.