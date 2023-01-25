В Сысерти врача обвиняют в мошенничестве на 1,5 млн

Медик заявил подозреваемому, что может быть посредником в передаче взятки сотруднику правоохранительных органов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Сысерти 35-летнего врача обвиняют в мошенничестве на 1,5 миллиона рублей. Вместе с адвокатом он в сентябре 2021 года обманул подозреваемого в продаже наркотиков.

- Обвиняемый вступил в преступный сговор со знакомым ему адвокатом, к которому обратился за юридической помощью мужчина, подозреваемый в незаконном обороте наркотических средств, - рассказали в региональной прокуратуре. - У обвиняемого и адвоката возник преступный умысел на обман обратившегося за помощью мужчины и хищение его денежных средств.

Медик заявил подозреваемому, что может быть посредником в передаче взятки сотруднику правоохранительных органов, расследующему уголовное дело о незаконном обороте наркотиков. Также он пообещал, что поможет в переквалификации статьи на менее тяжкий состав преступления. При этом на самом деле ничего из этого он делать не собирался.

Подозреваемый в незаконном обороте наркотиков поверил врачу и отдал ему деньги.

Медика обвиняют по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере). Уголовное дело направлено в Сысертский районный суд для рассмотрения.

В прокуратуре отметили, что уголовное дело адвоката, помогающего врачу, расследуется.