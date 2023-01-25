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НовостиЭкономика25 января 2023 8:11

Промышленность Екатеринбурга показала рост в условиях санкций

Объем отгруженной продукции составил 650 миллиардов рублей
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Промышленность Екатеринбурга подросла на фоне санкций

Промышленность Екатеринбурга подросла на фоне санкций

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Промышленность Екатеринбурга в 2022 году в условиях действия санкций недружественных стран показала рост в 15% по отношению к 2021 году. Общий объем отгруженной продукции по итогам года составил 650 миллиардов рублей. Об этом пишет ИА «Уральский меридиан».

В лидерах по росту производства оказались металлургия и машиностроение. Предприятия первого сегмента выпустили 43,1% от всего объема выпущенной продукции, а на машиностроение приходится порядка 26% продукции.

Также рост показали текстильные предприятия, производители прицепов и полуприцепов, фармацевтический сегмент, производители мебели и напитков. Драйвером роста промышленности Екатеринбурга стал уход западных компаний с отечественного рынка.