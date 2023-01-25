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НовостиНедвижимость25 января 2023 7:53

В Нижнем Тагиле построят детскую больницу с вертолетной площадкой

Об этом сообщил мэр города Владислав Пинаев
Лев ИСТОМИН
Лев ИСТОМИН
Больницу на Гальянке могут построить через несколько лет

Больницу на Гальянке могут построить через несколько лет

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Нижнем Тагиле по поручению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева построят детскую многопрофильную больницу с вертолетной площадкой. Об этом пишет портал tagil.life со ссылкой на главу города Владислава Пинаева.

Многоэтажная больница появится на первой линии Уральского проспекта на Гальянке. Это будет здание с оригинальными архитектурными решениями и современным оборудованием.

Сейчас на уровне правительства Свердловской области разработаны предпроектные решения по новому медицинскому учреждению. Мэр Пинаев выразил надежду, что в ближайшие годы Нижний Тагил получит современное детское медицинское учреждение.