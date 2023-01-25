В УрФУ установят мемориальную плиту в память о гибели туристов на перевале Дятлова

Палатка, которую перед гибелью покинули туристы Фото: из архива тургруппы Игоря Дятлова

В стенах Уральского федерального университета в Екатеринбурге скоро может появиться мемориальная плита. На ней будут увековечены имена девяти туристов группы Игоря Дятлова, погибшей при загадочных обстоятельствах 2 февраля 1959 года. Об этом сегодня, 25 января, заявил Петр Бартоломей участник поисков погибшей тургруппы, проводившихся 64 года назад. - Ректор УрФУ поддержал нашу инициативу о создании памятной плиты на территории университета, - рассказал Петр Бартоломей. - УПИ заканчивали погибшие студенты. Это память УрФУ - продолжателя УПИ. Это будет не просто плита, а знаковое сооружение.

2 февраля 1959 года тургруппа Игоря Дятлова погибла в районе горы Холатчахль на севере Свердловской области. Обстоятельства гибели неизвестны до сих пор. По какой-то причине ночью туристы разрезали стенку палатки и выбежали на мороз без верхней одежды. Спустя несколько месяцев их изувеченные тела были найдены на разном расстоянии от палатки.