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НовостиОбщество25 января 2023 6:33

Из Екатеринбурга планируется запустить рейсы в Ярославль

Самолеты начнут летать в аэропорт Туношна из Кольцово с мая
Алина СУРИНА
Алина СУРИНА
Улететь в Ярославль из столицы Урала можно будет в мае

Улететь в Ярославль из столицы Урала можно будет в мае

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из Екатеринбурга планируется запустить рейсы в Ярославль. Об этом заявил на пресс-конференции губернатор Ярославской области Михаил Евраев, сообщается на официальном портале региона.

- С мая запланировано расширение полетной программы аэропорта Туношна. В частности, прорабатывается открытие рейсов в Екатеринбург, Самару и ряд других городов, - указано на портале.

Напомним, ранее мы писали, что авиакомпания «РусЛайн» в этом году запустила рейсы из Екатеринбурга в три города России. Лайнеры будут доставлять пассажиров в Нарьян-Мар, Сыктывкар и Архангельск. Полеты будут осуществляться дважды в неделю на 50-ти кресельных канадских самолетах Bombardier CRJ100/200.

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