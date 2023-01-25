Улететь в Ярославль из столицы Урала можно будет в мае Фото: Алексей БУЛАТОВ

Из Екатеринбурга планируется запустить рейсы в Ярославль. Об этом заявил на пресс-конференции губернатор Ярославской области Михаил Евраев, сообщается на официальном портале региона.

- С мая запланировано расширение полетной программы аэропорта Туношна. В частности, прорабатывается открытие рейсов в Екатеринбург, Самару и ряд других городов, - указано на портале.

Напомним, ранее мы писали, что авиакомпания «РусЛайн» в этом году запустила рейсы из Екатеринбурга в три города России. Лайнеры будут доставлять пассажиров в Нарьян-Мар, Сыктывкар и Архангельск. Полеты будут осуществляться дважды в неделю на 50-ти кресельных канадских самолетах Bombardier CRJ100/200.

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