В Каменске-Уральском в пожаре пострадал мужчина

Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Каменске-Уральском в пожаре в девятиэтажке на Суворова, 38 пострадал мужчина. Как сообщается в группе во «ВКонтакте» «Инцидент Каменск-Уральский», пострадавшего увезли на скорой. По данным МЧС, огонь вспыхнул в квартире на первом этаже.

- В 03:11 поступило сообщение о пожаре. На площади 18 квадратных метров повреждены стены и домашнее имущество в квартире на первом этаже муниципального девятиэтажного жилого дома. В тушении пожара были задействованы 5 единиц техники, 16 человек личного состава, - рассказали в ГУ МЧС по Свердловской области.

Также спасатели сообщили, что звеном газодымозащитной службы с помощью спасательных устройств дыхательных аппаратов по лестничным маршам из задымленного подъезда были спасены четыре человека. Еще 12 эвакуировались самостоятельно до прибытия пожарно-спасательных подразделений.

Пожарные локализовали огонь в 03:24. Еще через четыре минуты открытое горение было ликвидировано. Проливку и разбор сгоревших конструкций спасатели завершили в 04:12.

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