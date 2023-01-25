Полностью недовольны оказались обучением 5% студентов Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Свердловской области удовлетворены своим обучением только 26% студентов. К такому выводу пришли в службе исследований платформы онлайн-рекрутинга hh.ru. Специалисты провели опрос учащихся ко Дню студента. Полностью недовольны оказались обучением 5% свердловчан.

- Учащиеся в вузах и средних профессиональных учебных заведениях (колледжах, техникумах и т.п. - ссузах) Свердловской области оценили качество образования в них примерно в 3,8 балла из пяти, - рассказали в пресс-службе hh.ru.

Фото: пресс-служба hh.ru

В целом по стране студенты оценили качество образования в вузах и ссузах на 3,6 балла из пяти. Наиболее высокую оценку дали учащиеся из Саратовской, Омской и Челябинской областей (4,1 балла), наиболее низкую - из Московской области (3,3 балла).

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